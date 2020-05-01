МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу, после того, как ранее днём они сменили было повышательную динамику на уход в минус, марка WTI дорожает уже более чем на 6% и снова торгуется выше 20 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.05 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 6,37%, до 20,04 доллара за баррель. При этом утром показатель достигал 20,45 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт при этом на 1,4%, до 26,85 доллара за баррель.

В пятницу, в первый день действия новых ограничений добычи нефти рядом стран в рамках договорённостей ОПЕК+, рынок остается сильно изменчивым. Ранее в ходе торгов цены на сырье опускались в "красную зону", затем снова перешли к росту перед скорым открытием бирж в США.

В центре внимания инвесторов тот факт, что в течение первых двух месяцев совокупное снижение добычи нефти в ОПЕК+ составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.

На этом фоне они обратили внимание на сообщения СМИ о том, что Ирак начал сокращение добычи нефти на месторождениях в районе Басры.

"Наконец-то начались сокращения добычи. Цены по-прежнему крайне низки, и в следующие две недели, скорее всего, будет экстремальная волатильность", — цитирует агентство Рейтер аналитика брокерской компании OANDA Крэга Эрлама (Craig Erlam).