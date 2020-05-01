МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Резкого роста цен на нефть в мае ожидать не стоит, но летом, с восстановлением спроса, нефтяные котировки могут превысить 30 долларов, а к концу года приблизиться и к 40 долларам за баррель, на это надеется глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

В пятницу вступает в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сегодня утром находилась в районе 26 долларов за баррель.

"Рынок поверил в серьёзность намерений участников этой сделки пойти по пути сокращения добычи, и сделка, можно сказать, уже начала работать. Но при этом нам не стоит ждать резкого роста цен на нефть уже в мае. Надеюсь, что летом этого года с восстановлением спроса на нефть цены уже превысят уровень 30 долларов за баррель, а к концу года мы надеемся, что цены приблизятся и к 40 долларам за баррель", — сказал Дюков в телеэфире "Первого канала".

"Мы создаем мощности, которые могут быть востребованы тогда, когда появится спрос на соответствующие дополнительные объемы нефти. Но и, безусловно, создание вот этих резервных мощностей усиливает наши переговорные позиции, поскольку мы знаем, что переговорные позиции в рамках соглашения ОПЕК+ определяются, первое, это объемами добычи, а во-вторых, теми резервными мощностями, которыми располагают страны-производители нефти", — добавил он.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.