КАИР, 1 мая /ПРАЙМ/. Сделка нефтедобывающих государств о сокращении нефтедобычи не сможет оказать серьезного влияния на переизбыток нефти на рынке и ее цену до победы над коронавирусом и возврата к прежней экономической деятельности в мире, высказал мнение РИА Новости эксперт по рынку нефти из Саудовской Аравии Фадыль аль-Буайнейн.

В пятницу вступает в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в пятницу утром находилась в районе 26 долларов за баррель.

"Несмотря на историческую договоренность между нефтепроизводителями о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей, тем не менее, объем сокращения намного меньше, чем объем сокращения спроса, который оценивается в 25 миллионов баррелей в сутки, поэтому падение добычи не сказалась серьезным образом на ценах на нефть, особенно, если учесть, что мировая экономика продолжает не работать из-за коронавируса, поэтому я исключаю рост цен на нефть до возвращения экономической ситуации на свои круги и повышения спроса на нефть", — сказал аль-Буайнейн.

По его мнению, дополнительное сокращение нефтедобычи в текущем состоянии мировой экономики ничего не даст.

Как считает эксперт, оживления экономики стоит ждать в последнем квартале этого года с окончанием пандемии коронавируса.

"Чтобы исправить ситуацию на рынке углеводородов, необходимо устранить причину, которая к ней привела, а это распространение коронавируса, и стабилизация цен на нефть во многом связано с появлением вакцины и лечения, что позволит возобновить экономическую деятельность в мире", — заключил он.