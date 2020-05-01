МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вечером в пятницу показывают разнонаправленную динамику на фоне опасений за длительное восстановление спроса, свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 20.21 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 1,32%, до 26,13 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — растет на 3,5%, до 19,52 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов показатель рос до отметки в 20,45 доллара за баррель.

В ходе торгов пятницы рынок нефти демонстрировал сильную волатильность, колеблясь между ростом и снижением. В пятницу, 1 мая, вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Несмотря на это, у многих инвесторов остаются сомнения, что сокращения будет достаточно, поскольку спрос на сырье вряд ли восстановится быстро. "Сокращения ОПЕК+, которые вступят в силу сегодня, не станут панацеей от огромного дисбаланса в поставках", — считает нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чьё мнение приводит агентство Рейтер.

Тем временем ранее вечером в пятницу нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила, что за неделю, завершившуюся 1 мая, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 53, до 325 агрегатов. Показатель снижается уже семь недель подряд.