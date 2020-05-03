МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Кабмин перенёс сроки утверждения схемы и программы развития Единой энергосистемы России на семилетний период с ранее предусмотренного 1 марта на 1 июля, следует из постановления правительства о внесении изменений в связи с введением мер недопущения распространения коронавируса.

Схема и программа развития Единой энергетической системы России разрабатываются на базе среднесрочного прогноза спроса и утверждаются ежегодно. Они включают в себя схему и программу долгосрочного развития единой национальной электрической сети и определяют на семилетний период сбалансированные планы развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей.

Также правительство перенесло сроки утверждения схем и программ развития электроэнергетики регионов страны на пятилетний период — с 1 мая на 1 августа.

Помимо этого, если на период рассмотрения инвестиционных программ электроэнергетических компаний пришлись нерабочие дни, которые были введены на фоне пандемии коронавирусной инфекции, то сроки их утверждения продлеваются на это количество нерабочих дней, указывается в документе.

Наконец, согласно постановлению, сроки проверок генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии увеличиваются на количество нерабочих дней и два месяца.