МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Ряд стран ОПЕК+ рассматривает проведение видеоконференции в конце мая — начале июня, при этом плановое заседание 10 июня продолжает обсуждаться, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций формата.

ОПЕК+ по итогам заседания в апреле решила провести следующую плановую встречу в формате видеоконференции 10 июня, чтобы обсудить результаты своей новой сделки и дальнейшие действия по ней.

"Ряд стран ОПЕК сейчас рассматривают проведение видеоконференции по итогам месяца вступления в силу сделки. В конце мая, начале июня. Хотят между собой обсудить влияние на рынок, эффектность, риски. При этом на стадии обсуждения находится также проведение планового заседания 10 июня. Конкретики по этому поводу пока нет, приглашения странам пока к участию не поступали", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, "ряд стран формата в своих обсуждениях между собой испытывают осторожный оптимизм по поводу влияния сделки на рынок, но считают, что риски остаются".

"Они (ряд стран – ред.) также обсуждают между собой по инициативу подключения к сделке новых участников, намерены обсудить вопрос на предстоящей видеоконференции. Но опять же конкретики пока нет, пока все на стадии обсуждений", — резюмировал источник.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.