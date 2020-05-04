МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Москва не видит признаков картельного сговора на рынке нефти в связи с падением цен на энергоносители, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.

По его словам, очевидно мощное воздействие фактора пандемии коронавирусной инфекции, резко сократившей экономическую активность по всему миру и, соответственно, спрос на энергоносители. Кроме того, сыграли свою роль и спекулятивные игры с фьючерсными контрактами и другими финансовыми инструментами, добавил замминистра.

"С учетом этих обстоятельств вряд ли стоит говорить о некоем преднамеренном картельном сговоре. Волатильность и резкие скачки цен в последние месяцы проходили на фоне разнонаправленных сигналов, массово практиковались существенные скидки с котировочных цен, менялась востребованность различных сортов нефти", — сказал Панкин.

"В итоге рынок просел, оказался разбалансированным, что сразу же сказалось и на других секторах, производственных цепочках, общей экономической и финансовой стабильности", — добавил он.

Ранее вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.