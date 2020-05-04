МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются на опасениях за спрос ввиду нового возможного обострения отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 мск июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 2,53% — до 25,77 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 7,84% — до 18,23 доллара за баррель.

Заявления американской стороны о коронавирусе вызвали у трейдеров опасения нового противостояния между США и КНР. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай в ситуации с появлением коронавируса "совершил ошибку и пытался ее скрыть". В выходные госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.

США являются мировым лидером по добыче нефти, наряду в Саудовской Аравией и Россией, а Китай — одним из крупнейших импортеров этого сырья. Эскалация конфликта между США и КНР может негативно отразиться на спросе, который уже значительно ослабел в связи с пандемией коронавируса.

Отчасти удешевление нефти связано с коррекцией после роста котировок в предыдущие три дня торгов, за которые стоимость нефти WTI выросла почти в 1,5 раза, Brent — примерно на треть.

При этом в последний месяц цены на нефть оставались крайне волатильными. В первые дни апреля нефть подорожала на треть, после чего последовало снижение котировок и резкий обвал 20-21 апреля, в том числе до отрицательного уровня для WTI. По состоянию на 1 мая стоимость WTI восстановилась до 19 долларов за баррель, а Brent — с 16 до 27 долларов за баррель.