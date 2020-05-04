БРЮССЕЛЬ, 4 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть могут еще как минимум несколько кварталов оставаться более низкими, чем предполагалось до вспышки нового коронавируса, говорится в исследовании Европейского центрального банка, составленном на основе опроса экспертов в области прогнозирования.

Новое исследование проводилось с 31 марта по 7 апреля, было получено 57 ответов экспертов, поясняет ЕЦБ. Предыдущий раунд опроса, с которым сравниваются новые данные, прошел в январе. В новом прогнозе приводятся данные до 2022 года.

"Ожидания по ценам на нефть на второй квартал 2020 года на уровне 30 долларов за баррель — на 50% ниже, чем сообщалось в предыдущем раунде. Ожидается, что затем цены будут неуклонно повышаться и достигнут примерно 50 долларов за баррель к 2022 году, что на 20% ниже, чем сообщалось ранее", — говорится в исследовании.

Цены на нефть в последний месяц оставались крайне волатильными на фоне пандемии коронавируса и последних решений ОПЕК+.

В мире из-за пандемии введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни. В разных странах установлены ограничения на авиа- и наземное транспортное сообщение, торговлю, запрещена работа ресторанов и отелей. Ряд стран закрыли границы. Экономика серьезно страдает от этой ситуации. В том числе под ударом оказался мировой спрос на нефть.