ВАШИНГТОН, 4 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты в настоящий момент ищут дополнительные емкости для заполнения стратегического резерва нефти, рассказал Fox Business глава минфина США Стивен Мнучин.

"Мы плотно работаем с главой минэнерго по вопросу заполнения стратегических резервов. Я знаю, что он ищет больше емкостей, в то время как президент нацелен на это (заполнить стратегические резервы), и мы ищем способы поддержать нашу нефтяную индустрию", — сказал Мнучин.

В конце апреля агентство Блумберг сообщало, что американские нефтяные компании, которым не хватает места для хранения сырья в условиях падения спроса, начали складировать нефть в Национальном стратегическом нефтяном резерве (SPR). В апреле в резерв было поставлено 1,1 миллиона баррелей. По словам источника агентства, ранее в этом месяце минэнерго США заключило с несколькими компаниями контракты на аренду пространства для хранения порядка 23 миллионов баррелей нефти. Агентство отмечает, что большая часть нефти будет поставлена в мае и июне. При этом компании могут планировать возврат своей нефти до марта 2021 года, за вычетом небольшого количества для покрытия расходов на хранение.

Договоренности между компаниями и минэнерго США были достигнуты на фоне резкого падения цен на нефть в последние недели. Министерство 14 апреля сообщало, что приступило к переговорам с девятью нефтяными компаниями США о заключении контрактов по предоставлению им емкостей в нацрезерве.

Цена майских фьючерсов на американскую нефть марки WTI 20 апреля впервые в истории упала до отрицательных значений. Котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполнением нефтехранилищ в США. После этого президент США поручил разработать план поддержки американских нефтегазовых компаний.