МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в понедельник вечером не показывают единой динамики после дневного снижения на фоне опасений за отношения США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,23% — до 26,38 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,56% — до 19,89 доллара за баррель.

На нефтяных торгах сохраняется повышенная волатильность на фоне усиления рисков между США и КНР. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай в ситуации с появлением коронавируса "совершил ошибку и пытался ее скрыть". Рынки опасаются очередного витка напряженности в отношениях между Штатами и Китаем на фоне пандемии коронавируса, которая уже ударила по спросу на нефть.

Днем на этом фоне нефть Brent дешевела на 2-3%, WTI — на 7-8%.