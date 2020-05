МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Вопрос квот на сокращение добычи нефти сейчас неактуален, считает комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон.

Ситтон также отметил, что руководство Техасской железнодорожной комиссии не провело надлежащих расчетов и не оценило потери от сокращения добычи нефти и его влияние на экономику США.

"Сейчас мы не готовы действовать, и уже слишком поздно. Даже нет никаких предложений. Я думаю, что вопрос по квотам сейчас неактуален", — заявил комиссар в эфире телеканала Bloomberg TV.

Ранее глава Техасского регулятора Уэйн Кристиан выступал против ограничений на добычу нефти. В частности, глава комиссии отметил, что в 1950 году Техас контролировал более 20% мировых поставок нефти, а сегодня – примерно 5%. Он отметил, что против возобновления практики регулирования добычи, от которой в штате отошли еще в 1973 году, выступили все крупные объединения нефтяников, в частности Техасская ассоциация нефти и газа (Texas Oil and Gas Association) и Техасский альянс энергопроизводителей (The Texas Alliance of Energy Producers).

Однако Райан Ситтон, напротив, поддерживал идею сокращения добычи. Ожидается, что в скором времени должно пройти голосование по этому вопросу.

Ранее комиссия отложила голосование по ограничению добычи нефти в Техасе на 5 мая. Среди причин два других комиссара указали необходимость провести юридические консультации по данному вопросу.

Однако в понедельник Ситтон заявил, что сомневается, что голосование 5 мая состоится.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.