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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мая /ПРАЙМ/. Бразильская нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro (Petrobras) установила рекорд по экспорту нефти в апреле, нарастив его до 1 миллиона баррелей в день, или до 30,4 миллиона баррелей за месяц, сообщила компания.

"Мы экспортировали 1 миллион баррелей нефти в день в апреле. Это новый рекорд. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2019 года и составлял 771 тысячу баррелей в день", — говорится в сообщении.

Такой результат был достигнут на фоне непростого периода в мировой экономике, сокращения спроса на нефтяном рынке, вызванного ситуацией с коронавирусом.

В целом экспорт компании в первом квартале вырос на 25% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. "За первые четыре месяца 2020 года основным направлением продаж был Китай, на который пришлось 60% нефтяного экспорта. Помимо Китая, Petrobras поставляет нефть в США, Европу, Индию и другие азиатские рынки", — отмечается в сообщении.

Компания ожидает и в дальнейшем положительных показателей экспорта в связи с возобновлением спроса со стороны Китая и благодаря действиям по развитию новых рынков.

Ранее Petrobras, которая собиралась в апреле добывать 2,07 миллиона баррелей нефти в день, увеличила этот показатель в среднем до 2,26 миллиона баррелей, так как спрос оказался выше ожиданий.

Пандемия коронавируса привела к сокращению мирового спроса на нефть и нефтепродукты, поскольку правительства, стремясь замедлить распространение COVID-19, закрывают границы, приостанавливают производство и ограничивают передвижение по миру.

Нефтегазовая компания Petrobras основана в 1953 году.