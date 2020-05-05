МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Французская Total понизила прогноз добычи углеводородов в 2020 году на 5% — до 2,95-3 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки, в том числе, из-за сделки ОПЕК+ и ситуации со спросом, говорится в сообщении компании.

"Группа теперь ожидает добычу в диапазоне 2,95-3 миллиона баррелей н.э. в сутки, что говорит о снижении, как минимум, на 5% по сравнению с нашим предыдущим прогнозом, учитывая добровольное сокращение добычи в Канаде, беспрецедентные квоты, объявленные странами ОПЕК+, снижение спроса на газ на внутреннем рынке, а также обстановку в Ливии", — сообщает компания.

Одновременно Total прогнозирует более низкий объем производства СПГ во втором и третьем кварталах из-за снижения спроса в связи с замедлением мировой экономики. Кроме того, по мнению компании, падение мировых цен на нефть негативно отразится на цене продаж СПГ по долгосрочным контрактам во втором полугодии.

Компания отмечает, что даже с учетом решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, спрос на сырье остается значительно ниже предложения, что ведет к затовариванию мирового рынка. "Ожидаемый постепенный рост спроса по мере завершения кризиса с COVID-19 может и не стать быстрым решением проблемы рынка нефти, учитывая то время, которое необходимо для приведения запасов в норму", — считает Total.

Что касается производственных показателей первого квартала, то Total в отчетном периоде увеличила производство углеводородов на 4% в годовом выражении — до 2,534 миллиона баррелей н.э. в сутки. По итогам 2019 года добыча компании выросла на 9% — до 3,014 миллиона баррелей н.э. в сутки.

Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, второй по величине игрок на глобальном рынке сжиженного природного газа (СПГ) среди всех частных компаний. Штат сотрудников Total насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. Компания выступает акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 19,4%, а также владеет 20-процентной долей в его проекте "Ямал СПГ" и 10-процентной долей в проекте "Арктик СПГ-2".