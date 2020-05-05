МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем удерживают утреннюю положительную динамику на фоне новых заявлений о снятии или ослаблении ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.09 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 10,54% — до 22,54 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 7,32% — до 29,19 доллара за баррель.

Трейдеры во вторник днем отыгрывают заявления ряда стран об ослаблении ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Рынки надеются, что экономическая активность будет постепенно восстанавливаться, и в результате спрос на нефть стабилизируется.

"Судя по ощущениям, рынок сырья показывает положительную динамику, и хотя она не идеальна, спрос и предложение начинают двигаться в более позитивном направлении", — прокомментировал агентству Асоошиейтед Пресс аналитик Pepperstone Group Крис Вестон (Chris Weston).