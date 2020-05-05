МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Рост стоимости нефти марки Brent ускорился до 12%, в результате цена впервые с 15 апреля превысила 30 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.47 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 12,1% — до 30,49 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 18,29% — до 24,12 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают с оптимизмом отыгрывать заявления ряда стран об ослаблении ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в надежде на постепенное восстановление экономической активности и, в результате, спроса на нефть.