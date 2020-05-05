МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Саудовская государственная компания Saudi Aramco отложила на 6 мая публикацию цен на свою нефть с поставкой в июне, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Saudi Aramco отложила релиз месячного прайсинга на нефть с поставкой в июне на один день, до среды", — пишет агентство, ссылаясь на своих собеседников. Причины такого решения компании в материале не указываются.

В апреле Saudi Aramco несколько раз переносила публикацию цен на свою нефть с поставкой в мае, так как ждала итогов заседания ОПЕК+ по новой сделке о сокращении добычи. Однако даже после удачного заседания компания все равно объявила о скидках на нефть с поставкой в Азию и частично — в Европу, оставив неизменным прайсинг марки Arab Light для европейского рынка. В то же время Aramco подняла тогда цены для США.

Многие участники рынка после публикации майских цен Aramco заговорили о продолжении "ценовой войны", начатой после провального мартовского заседания ОПЕК+. Однако старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко после этого сказал РИА Новости, что майский прайсинг Aramco отражает ее ожидания сохранения сложной ситуации на физическом рынке в ближайшее время. Тем не менее, знаком окончания войны на рынке, по его мнению, является сокращение объемов добычи нефти, а не ее цена.