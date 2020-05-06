МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти и газового конденсата в России с начала мая опустилась ниже 10 миллионов баррелей в день впервые с 2009 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Добыча нефти и газового конденсата в России в первые пять дней мая упала до 9,5 миллиона баррелей в день, впервые с августа 2009 года показатель опустился ниже 10 миллионов баррелей в день", — пишет агентство, добавляя, что добыча нефти, включая газовый конденсат, в России в апреле составляла 11,35 миллиона баррелей в день.

Агентство отмечает, что в августе 2009 года средняя месячная добыча нефти, включая газовый конденсат, в России упала до 9,97 миллиона баррелей, но с тех пор она никогда не опускалась ниже 10 миллионов баррелей благодаря запуску новых месторождений, включая Ванкорское, оператором которого является "Роснефть".

"Хотя последние данные, говорящие о том, что добыча в РФ составляет 1,296 миллиона тонн в сутки, включая газовый конденсат, это пока всего лишь несколько дней, но они показывают, что Россия выполняет свое обязательство сократить добычу в рамках глобальной сделки (ОПЕК+ — ред)", — добавляет агентство.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.