МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть быстро к докризисному не вернется, уровень в 100 миллионов баррелей в сутки будет достигнут, но на это потребуется время, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Мы не очень быстро вернемся к докризисным уровням потребления. Все равно тот уровень нормализованный в будущем, он будет чуть меньше. Да, естественно, по мере роста мировой экономики в итоге мы возьмем планку 100 миллионов баррелей, но тут просто надо понимать, что часть спроса отвалится и восстановление будет чуть более медленным", — сказал Сорокин в интервью на онлайн-ресурсе фонда "Росконгресс".

"Но это сейчас не главное. Главное, собственно говоря, восстановиться на нормализованный уровень… я думаю, что тут можно говорить о 95 миллионах баррелей в сутки плюс по сравнению с нормальным уровнем 100 (миллионов баррелей в сутки — ред.) и с учетом сокращения, которое предпринимают страны ОПЕК+ и ряд других стран… это позволит рынку находиться в сбалансированном состоянии, более чем приемлемом для мировой экономики и нефтяной индустрии", — добавил он.

Мировой спрос на нефть и нефтепродукты в апреле на пике падал почти на 30 миллионов баррелей в сутки, это беспрецедентно, заявил замглавы Минэнерго.

"В этом году мы оказались, я скажу так, в беспрецедентной ситуации, то есть на пике в апреле спрос падал почти на 30 миллионов баррелей в сутки. То есть это 30% сокращения спроса на нефть, нефтепродукты. И таких ситуаций не было никогда, ни в условиях пандемии, ни в условиях войн, ни в условиях экономических кризисов, то есть беспрецедентное положение дел", — сказал Сорокин.

Поводов для ухода цены нефти в ноль сейчас нет, но возможны разные варианты развития событий с точки зрения спроса, заявил также замминистра энергетики.

"В целом рынок понимает, что ситуация уже начала выправляться… То, что соглашение ОПЕК+ дополнительно 10 миллионов баррелей (в сутки — ред.) с рынка уберет уже начиная с этого месяца, и собственно говоря, поводов для ухода в ноль сейчас нету. Хотя риски остаются, поскольку возможны различные сценарии развития ситуации вокруг спроса", — сказал Сорокин.

В конце апреля майский фьючерс на американскую нефть марки WTI впервые в истории падал до отрицательных значений на Нью-Йоркской товарной бирже. Котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель.