МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Не у всех стран-участниц может получиться полностью выполнить сделку ОПЕК+ из-за большого присутствия иностранных компаний, заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин.

"Наверное, не у всех стран получится на 100% выполнить сделку, потому что мы знаем, что в ряде стран большое присутствие международных компаний, которые имеют там больше 50% добычи. Не хочу эти страны называть, но они и среди ОПЕК есть, и, наверное, им будет тяжелее", — заявил Сорокин в интервью на онлайн-ресурсе фонда "Росконгресс".

"Но мы рассчитываем на то, что все приложат максимум усилий для того, чтобы это выполнить, потому что сокращать надо, и сокращать надо быстро для того, чтобы мы как можно быстрее могли закрыть этот провал между спросом и предложением", — сказал он.