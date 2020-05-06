МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Россия рассчитывает выйти на 100%-ное выполнение обязательств по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ в кратчайший срок, сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в онлайн-интервью, который организовал "Росконгресс".

"Мы рассчитываем выйти на максимальный уровень сокращения в кратчайший возможный срок, для этого прикладываются все усилия. И мы будем регулярно показывать статистику, чтобы рынок это мог отследить. Поэтому здесь мы не видим проблем", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности выхода Россией на 100% уровень соблюдения обязательств по сделке ОПЕК+ уже в мае.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Мировой спрос на нефть восстановился, от апрельского минимума, на величину примерно в 2,5-3 миллиона баррелей в сутки, заявил Сорокин.

"Если падение спроса в апреле было на пике 30 миллионов баррелей в сутки, разные агентства оценивают его от 25 до 30… сейчас уже начал… восстановление. По той информации, которая есть у нас, тот анализ, который мы делали: сейчас восстановилось… относительно низшей точки от 2,5 до 3,5 миллионов баррелей в сутки спроса", — сказал он.

"Соответственно, мы находимся где-то в падении от 21,5 до 27 (миллионов баррелей в сутки — ред.) — это что касается спроса", — пояснил Сорокин.