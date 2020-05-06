МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Снижение товарных запасов нефти в мире начнется в третьем квартале при восстановлении экономической активности до приемлемого уровня, будет легкий дефицит на рынке, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

"К концу года, скажем так, в третьем квартале, если активность уже восстановится до приемлемого уровня, то начнется снижение товарных запасов (нефти — ред.), народ начнет, имея лёгкий дефицит на рынке, забирать из запасов", — сказал он в интервью на онлайн-ресурсе фонда "Росконгресс".

Однако, по его словам, даже при такой ситуации не стоит ждать резкого рост цен на нефть, а только их восстановления.