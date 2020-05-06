МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рост нефтяных цен и их закрепление выше 30 долларов за баррель – далеко не гарантия того, что на рынке наметился разворот: слишком многое зависит от ситуации с COVID-19 и пунктуальности участников сделки ОПЕК++ в деле соблюдения соглашения. Тем не менее, если не произойдет форс-мажоров, 40 долларов за баррель к концу году – весьма реальная цель, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Нефтяные цены, пробившие минимумы несколько недель назад, с начала мая начали возвращение к отметке 30 долларов за баррель Brent. В среду утром стоимость фьючерсов на эту марку поднялась выше 32 долларов за баррель впервые с 14 апреля. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI также выросли почти на четверть и превысили отметку 25 долларов за баррель.

Позже котировки несколько снизились, однако к середине дня нефть по-прежнему находится выше 31 доллара за баррель Brent и 25 долларов — за баррель WTI. Цены поддерживает ожидание официальных данных по динамике запасов "черного золота" в США на минувшей неделе.

Глобально же текущий рост нефтяных цен во многом обусловлен оптимизмом инвесторов, считают эксперты. "Рост связан с началом сокращения добычи с 1 мая в рамках нового соглашения ОПЕК+ и добровольным сокращением добычи странами, не участвующими в сделке. Рост цен на нефть поддерживается постепенным снятием карантина в ряде стран", — говорит ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.

Решения по смягчению режима уже начинают принимать, и информация об этом проступала в последние дни отовсюду. Вслед за восстановлением экономической активности в "пост-карантинных" условиях участники рынка ждут аналогичного восстановительного роста и в мировом спросе на нефть.

По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, в текущем росте нефтяных котировок велика доля спекулятивной составляющей, тогда как фундаментальная картина нефтяного рынка все еще не претерпела значимых позитивных изменений.

"Указанные выше факторы в основном находятся в плоскости ожиданий инвесторов, в то время как реалии сегодняшнего дня продолжают оказывать на цены существенное давление. Мировой спрос на нефть остается на рекордно низких уровнях, загрузка мировых мощностей по хранению сырой нефти продолжается", — подчеркнул Покатович.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ДОБЫЧИ

В этой связи текущий рост нефтяных цен пока что является весьма хрупким, полагают эксперты. Например, выход данных, свидетельствующих о том, что после ослабления карантинных мер в некоторых странах их экономикам не удается выйти на траекторию быстрого восстановительного роста, может разочаровать инвесторов.

Аналогичное воздействие на настроения рыночных участников может оказать и появление информации о том, что в мае добыча нефти наиболее крупных экспортеров сокращается умеренными темпами.

По мнению аналитика "Финама" Алексея Калачева, ряд факторов дают надежду, что нефтяные резервуары не будут переполнены – восстанавливает импорт нефти Китай, европейские НПЗ увеличивают переработку, США предоставляют партнерам свои стратегические хранилища.

"С другой стороны, происходит естественное снижение нефтедобычи в ряде стран, не подписавших соглашение с ОПЕК, да и сама сделка ОПЕК+ официально вступила в силу. Но дисбаланс на рынке еще сохраняется, и рынок будет следить за реальным исполнением обязательств стран, подписавшихся под организованным сокращением нефтедобычи", — прогнозирует он.

Особенно это касается России. Апрель не был потрачен на подготовку к консервации скважин российскими нефтяными компаниями. Напротив, статистика говорит о росте нефтедобычи до рекордных 11,35 млн баррелей в сутки. Как за короткое время снизить добычу до 8,5 млн баррелей в сутки уже в мае – большая загадка, говорит эксперт.

СТРЕМИМСЯ К $40 ЗА БАРРЕЛЬ

В этой ситуации аналитики не исключают, что в мае возможен повторный провал рынка нефти. "Нефтяные цены в майской перспективе могут снижаться к уровням 20-25 долларов за баррель. При отсутствии новых волн рыночного негатива ожидаем, что нефтяные котировки будут находиться в диапазоне 27-35 долларов в майской перспективе", — считает Покатович.

Более устойчивое восстановление ценовой конъюнктуры нефтяного рынка мы сможем увидеть в перспективе второй половины третьего квартала 2020 года. Если активная фаза вирусного распространения в мире будет пройдена в начале лета, а во втором полугодии мировая экономика перейдет к восстановлению, то в завершении года нефтяные цены могут сформироваться вблизи уровней 40 долларов за баррель (+/-5 долларов в ту или другую сторону).

По мнению Сидорова из "Велес Капитал", адекватная цена в текущих условиях для Brent — 30 долларов за баррель. "Пока мир на карантине, дальнейший рост выглядит маловероятным. К концу года стоимость Brent придет к 45 долларам за баррель, по моим прогнозам. Сценарий снижения нефти до 20 долларов за баррель в текущих условиях я считаю нереалистичным", — сказал он.

Схожие оценки высказывает и Калачев. Все-таки карантины действительно будут сниматься, и экономическая жизнь начнет восстанавливаться.

"Рост нефтяных котировок вполне возможен, если добыча будет реально снижаться, а информация об этом будет проступать на рынок. Цены в районе 40 долларов за баррель нефти марки Brent мы сможем увидеть на фьючерсном рынке ближе к концу года", — заключил он.