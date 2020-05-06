МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 мая, увеличились на 4,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 532,2 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали более сильного роста этих запасов — на 7,8 миллиона баррелей.