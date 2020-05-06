Запасы нефти в США за неделю увеличились на 0,9%, хуже прогноза
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 мая, увеличились на 4,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 532,2 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали более сильного роста этих запасов — на 7,8 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/energy/20200506/831397078.html