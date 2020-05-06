МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Добыча "Газпром нефти" рентабельна даже при 20 долларах за баррель, она при этом тестирует цены в диапазоне 15-40 долларов за баррель, сообщил заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Алексей Янкевич.

"Даже если уровень цен будет держаться в районе 20 долларов за баррель, добыча для нас останется рентабельной", — заявил он в интервью корпоративному изданию.

"Мы рассматриваем несколько сценариев развития событий: от 15 до 40 долларов за баррель. Это позволяет корректировать расходы и при этом сохранять эффективность производства", — добавил Янкевич.

"Газпром нефть" в текущей ситуации на рынке пересмотрит программу инвестиций в нефтепереработку, но модернизация активов продолжится, сообщил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту компании Анатолий Чернер.

"Инвестиционная программа downstream (переработка и сбыт — ред.) в свете последних событий, безусловно, претерпит изменения, но пока рано давать им полную оценку. Модернизация активов является стратегической задачей компании и, несмотря на непростую текущую ситуацию, будет продолжена", — сказал он в интервью корпоративному изданию.

Чернер отметил, что "Газпром нефть" намерена и дальше реализовывать проекты, которые помогут снизить нагрузку на окружающую среду, увеличить эффективность компании и гибкость, тем самым придать работе предприятий дополнительную устойчивость, особенно в период волатильности и кризиса.

"Сегодня большинство проектов находятся в той стадии, когда их заморозка, с одной стороны, не даст экономического эффекта — основной объем инвестиций уже сделан, а с другой стороны, негативно скажется на перспективах и технологическом развитии компании", — добавил топ-менеджер.