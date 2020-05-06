МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются почти на 4% после роста на 14-20% на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.47 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,52%, до 29,88 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,75%, до 23,64 доллара за баррель.

Котировки перешли в "красную зону" после сильного роста на предыдущей торговой сессии. По итогам торгов вторника нефть марки Brent подорожала на 14%, а WTI — на 20,5%. Трейдеры оценивали новости о постепенном снятии карантинных мер в ряде стран Европы.

При этом в среду вечером падение цен на нефть краткосрочно замедлялось до 1-2% после публикации статистики по запасам в США. Согласно данным минэнерго, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 4,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 532,2 миллиона баррелей. Темпы роста запасов нефти в США продолжают замедляться, что способствует оптимизму на нефтяном рынке.