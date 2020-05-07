МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Заполненность коммерческих хранилищ нефти в США становится все ближе к рекордной отметке, за прошедшую неделю она увеличилась на 1 процентный пункт, до 62%, а показатель по крупнейшему в стране терминалу в Кушинге (штат Оклахома) вырос до 83%, говорится в материалах управления энергетической информации (EIA) минэнерго Соединенных Штатов.

Как сообщило EIA в среду, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 мая, увеличились на 4,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 532,2 миллиона баррелей. Это всего на 3,3 миллиона баррелей меньше исторического рекорда, зафиксированного для данного показателя в марте 2017 года.

При этом исключая объемы в трубопроводах, а также запасы в пути, показатель вырос до 404,67 миллиона баррелей. По данным управления, это эквивалентно 62% от общей мощности коммерческих хранилищ в стране, которая составляет 653,4 миллиона баррелей.

Также EIA сообщало, что запасы нефти в хранилищах крупнейшего в стране терминала Кушинга за отчетную неделю увеличились на 2 миллиона баррелей — до 65,4 миллиона. Без учета объемов в трубопроводах, этот показатель достиг 63,4 миллиона баррелей, что составляет 83% общей мощности хранилищ, которая оценивается в 76,1 миллиона баррелей.