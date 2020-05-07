МИНСК, 7 мая — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии намерено продолжать работать над закупками нефти, альтернативной российской, в том числе с Саудовской Аравией и США, рассчитывает договориться о долгосрочных контрактах, заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.

"Тема альтернативной нефти по требованию президента будет постоянной в нашей нефтяной повестке. Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили, — азербайджанскую, норвежскую, — и нашими новыми партнерами, такими, как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок", — цитирует в четверг Крутого агентство Белта.

Он отметил, что в условиях низкой цены на нефть потери Белоруссии от налогового маневра в РФ в абсолютном выражении уже не такие большие, как при стоимости барреля в 60 долларов, но тема альтернативной нефти не снята с повестки дня.

"По финансовым условиям каждая поставка очень тщательно прорабатывается. Надеюсь, что когда мы решим все технические проблемы, то сможем из тех вариантов, которые у нас сегодня есть, выбрать наиболее оптимальные и договориться уже о долгосрочных контрактах", — сказал Крутой.

Первый вице-премьер обратил внимание, что спотовые закупки, которые шли на протяжении четырех месяцев, по своим финансовым, экономическим, логистическим условиям отличаются от тех, которых можно добиться в условиях долгосрочных контрактов. Кроме того, продолжил он, есть технический момент, связанный с адаптацией нефтеперерабатывающих заводов к альтернативной нефти с точки зрения ее характеристик.

Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ — по морю, с перевалкой в портах в Одессе и Клайпеде. Из порта в Одессе поставка осуществляется по трубе "Одесса-Броды" и далее по одной из веток нефтепровода "Дружба" — на НПЗ в Мозыре, из порта в Клайпеде — по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.

В том числе в госконцерне "Белнефтехим" РИА Новости также сообщили, что Минск закупил первую партию нефти у Саудовской Аравии, объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде. До этого источник в нефтяной сфере сообщал РИА Новости, что страна намерена до конца года начать прокачку нефти по трубе из Польши на НПЗ в Мозыре, а объем поставок предполагается в размере около 100 тысяч тонн в месяц.