МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco объявила цены по поставкам нефти на июнь, повысив их по большинству сортов для Азии, пишет агентство Блумберг со ссылкой на прайс-лист.

Повышение цен осуществлено за счет снижения скидок на поставки нефти. "Саудовская Аравия сократила дисконты по нефти, стремясь поддержать рынок", — пишет агентство.

По данным Блумберга, крупнейший мировой экспортер нефти также повысил цены на все поставки для Европы и США на фоне сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

В апреле Saudi Aramco несколько раз переносила публикацию цен на свою нефть с поставкой в мае, так как ждала итогов заседания ОПЕК+ по новой сделке о сокращении добычи. Однако даже после удачного заседания компания все равно объявила о скидках на нефть с поставкой в Азию и частично — в Европу, оставив неизменным прайсинг марки Arab Light для европейского рынка. В то же время Aramco подняла тогда цены для США.