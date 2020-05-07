МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили положение на мировом рынке нефти, отметив своевременность заключения нового соглашения ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.

"Затронуто положение на мировом рынке нефти. Отмечена своевременность заключения, во многом благодаря взаимодействию Президентов России и США, нового соглашения "ОПЕК плюс", которое заработало с 1 мая и уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен", — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил направить в Россию партию медицинского оборудования, сообщает пресс-служба Кремля.

"В частности, с американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования", — говорится в сообщении.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подчеркнули, что при сотрудничестве две страны могут многого добиться в сфере стратегической стабильности, противодействия эпидемиям, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подчеркнуто, что следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям", — говорится в сообщении.