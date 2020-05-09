КАИР, 9 мая /ПРАЙМ/. Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, призвал правительство страны рационализировать расходы и уменьшить зависимость эмирата от нефти.

Заявление эмира размещено на сайте государственного кувейтского агентства КУНА.

В тексте заявления главы Кувейта, посвященного последствиям распространения коронавируса, говорится о том, что эмират сталкивается с "серьезной и беспрецедентной проблемой, связанной с обеспечением безопасности и устойчивости его экономики от внешних потрясений, вызванных пандемией".

По словам эмира, на финансовом положении страны и обесценивании ее активов и инвестиций в особенности сказывается резкое снижение цен на нефть.

"Я поручил правительству пересмотреть подходы к нашей ежедневной жизнедеятельности, рационализировать расходы, уменьшить зависимость от одного истощаемого ресурса, чтобы создать стабильную и устойчивую экономику для будущих поколений", — заявил эмир Кувейта.

Нефть является главным источником доходов для Кувейта, как и для большинства стран, входящих в Совет сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ).