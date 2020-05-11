МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ сохраняют планы провести общее заседание в июне в формате видеоконференции, однако точная дата встречи пока обсуждается, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

ОПЕК+ по итогам заседания в апреле решила провести следующую плановую встречу в формате видеоконференции 10 июня, чтобы обсудить результаты своей новой сделки и дальнейшие действия по ней.

"В планах провести встречу в июне. Но точная дата неизвестна, пока не было обсуждений по этому поводу. Это может быть и раньше, и позже 10 июня. Конкретики нет", — сказал собеседник агентства.

Говоря о вероятных обсуждениях на предстоящей видеоконференции, источник отметил, что "скорее всего, будет обсуждена ситуация на рынке, воздействие сделки на рынок".

"Обсуждения, которые ведутся между некоторыми странами ОПЕК+, пока не могут дать предварительную оценку сделке по нефтедобыче, ведь все зависит от ситуации с коронавирусом", — резюмировал источник.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.