МИНСК, 11 мая — ПРАЙМ. Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк подтвердил, что страна рассчитывает осуществить физический пуск первого блока Белорусской АЭС в июле текущего года.

"Когда мы будем готовы, … получим соответствующую лицензию регулятора, что готовы к физическому пуску, тогда и начнем. В рамках графика, предоставленного генподрядчиком, предусматривается, что такая готовность будет обеспечена в июле", — сказал Михадюк во время онлайн-брифинга в агентстве Белта в понедельник.

Вместе с тем он подчеркнул, что "безопасность (станции – ред.) — главный приоритет: пока не убедимся в готовности технологической, в готовности персонала, готовности сооружений и физзащиты, мы на этот этап (физического пуска – ред.) не пойдем". Замминистра добавил, что в то же время работа и подготовка к физпуску идет в соответствии с графиком генподрядчика.

"Мы сегодня проводим жестко в рамках регламента необходимые подготовительные работы для обеспечения физического пуска (первого блока АЭС – ред.). Здесь у нас никакой спешки нет, есть жесткие требования нормативных документов по выполнению определенных работ и достижению определенных параметров по каждой технологической системе, оборудованию, мы их выдерживаем", — добавил Михадюк.

Замминистра уточнил, что произошедшая доставка ядерного топлива на площадку АЭС никак не влияет на сроки достижения этапа физического пуска. "Топливо сегодня выгружается, проходит определенную процедуру входного контроля. На это тоже необходимо соответствующее время", — сказал Михадюк.

Он отметил, что первый этап физического пуска блока АЭС начинается с загрузки ядерного топлива. "Когда будем готовы исключительно по всем вопросам, мы пойдем на этот этап. В планах генподрядчика, и мы вместе работаем, предполагается, что это этап может быть достигнут в июле месяце", — сказал Михадюк.

БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Минэнерго Белоруссии сообщило, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть — на сентябрь-октябрь. Ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС 6 мая доставлено на площадку строительства станции. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.