МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в понедельник днем на опасениях возможности новой волны распространения коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.02 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,39% — до 30,23 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,9%, до 24,27 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на новости о том, что после долгого перерыва в китайском Ухане, откуда началось распространение вируса, за два последних дня было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, при этом все случаи – локальные. Трейдеры опасаются того, что ограничительные меры были сняты преждевременно и существует вероятность второй волны заражений.

Инвесторы также оценивают баланс спроса и предложения на рынке нефти. Участники торгов обеспокоены тем, что рынок переполнен нефтью, а спрос по-прежнему невысокий.

"Несмотря на сокращение добычи, которое началось в этом месяце, трейдеры начинают понимать, что уровень дисбаланса настолько велик, что оставляет мало места для оптимизма. Нефтехранилища в США продолжают наполняться, и мы с каждым днем приближаемся к заполнению резервуаров", — сказал агентству Рейтер глава исследований нефтяного рынка Rystad Energy Бьернар Тунхауген (Bjornar Tonhaugen).