МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне на дополнительный к обязательствам страны по сделке ОПЕК+ 1 миллион баррелей в сутки, а также постараться усилить сокращение в мае, сообщает государственное информационное агентство королевства SPA со ссылкой на официального представителя ведомства.

"Представитель Минэнерго Саудовской Аравии заявил, что ведомство предписало Saudi Aramco в июне сократить добычу нефти на добровольный 1 миллион баррелей в сутки в дополнение к обязательствам королевства по сокращению добычи по новому соглашению ОПЕК+ от 12 апреля 2020 года. Таким образом, общее сокращение добычи, которое осуществит королевство, составит 4,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем апреля. В связи с этим добыча нефти королевства в июне, после целевого и добровольного сокращения, будет составлять 7,492 миллиона баррелей в сутки", — говорится в сообщении.

"Министерство также предписало компании попробовать сократить добычу нефти и в текущем месяце с целевого показателя в 8,492 миллиона баррелей в сутки по согласованию с покупателями", — также уточняется в материале.