МИНСК, 12 мая — ПРАЙМ. Танкер с 87 тысячами тонн саудовской нефти, закупленной Белоруссией, прибыл в порт литовской Клайпеды, на текущей неделе начнется транспортировка сырья по железной дороге и его доставка на белорусский НПЗ "Нафтан", сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

В конце апреля Тищенко сообщил, что Минск закупил первую партию нефти у национальной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco с транспортировкой по морю. Прибытие танкера в порт Клайпеды ожидалось во вторник, 12 мая.

"Танкер 87 тысяч тонн саудовской нефти прибыл ночью в порт и с утра встал под разгрузку. Разгружаться будет до 14 мая, после чего начнется отправка по железной дороге. Нефть начнет поступать на "Нафтан", скорее всего, с 16 мая", — сказал пресс-секретарь концерна.

Ранее Тищенко сообщал РИА Новости, что поставки российской нефти в Белоруссию в мае подтверждены на уровне 1,13 миллиона тонн, при этом республика продолжит работу с альтернативными поставщиками сырья. Для полной загрузки двух своих НПЗ Белоруссии необходимо ежемесячно около 2 миллионов тонн нефти, такой объем и был поставлен для переработки в апреле. До этого, с начала текущего года, оба НПЗ республики были загружены наполовину из-за ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией.

Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ — по морю, с перевалкой в портах в Одессе и Клайпеде. Из порта в Одессе поставка идет по трубе Одесса-Броды и далее по одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба" — на НПЗ в белорусском Мозыре, из порта в Клайпеде — по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.

В частности, Минск покупает нефть у госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), были также разовые закупки норвежской нефти. Кроме того, источник в нефтяной сфере сообщал РИА Новости, что страна намерена до конца года начать прокачку нефти по трубе из Польши на НПЗ в Мозыре, а объем поставок предполагается в размере около 100 тысяч тонн в месяц.