БАКУ, 12 мая — ПРАЙМ. Азербайджан в апреле увеличил добычу нефти до 771,4 тысячи баррелей в сутки с 763,9 тысячи в марте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.

"В апреле суточная добыча нефти составила 771,4 тысячи баррелей: 679,8 тысячи баррелей составила сырая нефть, 91,6 тысячи баррелей — конденсат", — сообщили в Минэнерго.

В Минэнерго Азербайджана подчеркнули, что в апреле Азербайджан был освобожден от обязательств по сокращению нефтедобычи по ОПЕК+.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Минэнерго Азербайджана в апреле сообщало, что в рамках договорённостей страна должна поддерживать ежедневную добычу нефти в мае-июне этого года на уровне 554 тысяч баррелей в сутки, в июле-декабре — на уровне 587 тысяч и с января 2021 года по апрель 2022 года — на уровне 620 тысяч.