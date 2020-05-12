Путин сообщил, что обсуждал с нефтяниками создание фонда для компаний из сферы бурения
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным сообщил, что обсуждал с нефтяниками создание фонда для компаний, которые занимаются бурением.
"Что касается геологоразведки, в принципе, примерно в том же ключе мы обсуждали с вашими коллегами возможное создание фонда для компаний, которые занимаются бурением, это примерно в одном направлении", — сказал Путин в ходе беседы с Сечиным.
Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
https://1prime.ru/energy/20200512/831429018.html