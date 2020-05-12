МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Потенциал поставок нефти с арктического проекта "Восток ойл" оценивается в 2024 году в 25 миллионов тонн, в 2027 году – 50 миллионов тонн и к 2030 году – до 115 миллионов тонн, говорится в сообщении "Роснефти" по итогам рабочей встречи главы компании Игоря Сечина с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году в 25 миллионов тонн, в 2027 году – 50 миллионов тонн и к 2030 году – до 115 миллионов тонн. "Восток Ойл" — это мощный генератор роста экономики России. Ожидаемый экономический эффект, по данным Института прогнозирования РАН, — 9,3 рубля на каждый вложенный рубль инвестиций", — говорится в сообщении.

"Роснефть" отмечает, что бурение поисково-разведочной скважины началось на Западно-Иркинском лицензионном участке проекта.

Ранее во вторник в ходе встречи с Путиным Сечин сообщил, что "Роснефть" запустила арктический проект "Восток ойл", начав поисково-разведочное бурение.

Проект "Восток ойл" предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции, его ресурсная база составляет порядка 5 миллиардов тонн нефти, а инвестиции запланированы в объеме более 10 триллионов рублей, причем на первом этапе — на уровне около 2 триллионов. "Восток Ойл" объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и других перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу") и Западно-Иркинский участок.

Сечин на встрече с Путиным 11 февраля говорил, что реализация проекта "Восток Ойл" позволит увеличить ВВП России на 2% ежегодно. Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, магистральные трубы – примерно 800 километров, внутрипромысловые – порядка 7 тысяч километров, электросетевое хозяйство – 3,5 тысячи километров, две тысячи мегаватт электрогенерации, новых рабочих мест – порядка 100 тысяч.