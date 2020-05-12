МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. ОПЕК+ обсуждает сохранение текущего объема сокращения добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки после июня, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

"Министры хотят сохранить тот же объем сокращений добычи около 10 миллионов баррелей в сутки после июня. Они не хотят уменьшать объем сокращений. Это основной сценарий, который сейчас обсуждается", — приводит агентство слова источника.

Согласно апрельскому докладу ОПЕК, альянс ожидает в 2020 году рекордного за всю историю падения спроса на нефть в мире на 6,8 миллиона баррелей в день.

Другой источник заявил Рейтер, что спрос на нефть, по ожиданиям, будет продолжать снижаться до тех пор пока полностью не снимут ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Накануне Саудовская Аравия. Кувейт и ОАЭ сообщили о намерении дополнительно сократить добычу нефти к сделке ОПЕК+. Так, Саудовская Аравия сократит добычу на дополнительный 1 миллиона баррелей в сутки, Кувейт — на 80 тысяч баррелей, а ОАЭ — на 100 тысяч баррелей в день.