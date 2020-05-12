МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до 34,13 доллара за баррель с прежних 33,04 доллара, а на 2021 год прогноз улучшен до 47,81 доллара за баррель с 45,62 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2020 год повышен до 30,1 доллара за баррель против апрельской оценки в 29,34 доллара, а на 2021 год улучшен до 43,31 доллара за баррель с 41,12 доллара.

При этом Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 70 тысяч баррелей в сутки, до 11,69 миллиона баррелей в сутки против прогноза апреля в 11,76 миллиона баррелей.

На 2021 год прогноз также был снижен — на 130 тысяч баррелей, до 10,9 миллиона баррелей с оценки апреля в 11,03 миллиона баррелей в сутки.

Добыча в стране в 2019 году составила в среднем 12,23 миллиона баррелей в сутки. В апреле минэнерго также понижало прогнозы по добыче на текущий и следующий года.

Министерство ожидает падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 8,1 миллиона баррелей в сутки и его роста в 2021 году на 7 миллионов баррелей в сутки.

"EIA ожидает, что мировой спрос на нефть и жидкие виды топлива в 2020 году составит в среднем 92,6 миллиона баррелей в сутки, что на 8,1 миллиона баррелей в сутки ниже, чем в прошлом году. За этим последует увеличение на 7 миллионов баррелей в сутки в 2021 году", — пишет ведомство.

Минэнерго США также ожидает падения мирового спроса на нефть по итогам второго квартала 2020 года на 18,8 миллиона баррелей в сутки после падения на 5,8 миллиона баррелей в сутки в первом квартале.

Падение предложения нефти от стран вне ОПЕК в 2020 году составит 2,4 миллиона баррелей в сутки, в основном за счет США, РФ и Канады, говорится в прогнозе.

"EIA прогнозирует, что предложение нефти и жидкого топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, сократится на 2,4 миллиона баррелей в день в 2020 году по сравнению со снижением на 0,2 миллиона баррелей в день в апрельском прогнозе. Более сильное снижение в значительной степени отражает недавно осуществленные сокращения добычи стран не-ОПЕК в рамках соглашения ОПЕК+", — говорится в материалах.

"EIA ожидает, что среди стран, не входящих в ОПЕК, самое большое сокращение добычи в 2020 году произойдет в России, США и Канаде", — пишет американское минэнерго.

По его прогнозам, ожидается ускорение роста запасов нефти в мире во втором квартале до 11,5 миллиона баррелей в сутки с 6,6 миллиона баррелей в сутки в первом квартале, далее их снижение.

"EIA ожидает, что крупнейший рост мировых нефтяных запасов будет в первом полугодии 2020 года: в первом квартале он составил 6,6 миллиона баррелей в сутки и увеличится до 11,5 миллиона баррелей в сутки во втором квартале в результате ограничений на передвижение в мире и резкого сокращения экономической активности", — сообщается в докладе.

"Укрепление спроса (на нефть — ред.) по мере начала восстановления глобальной экономики и замедления роста предложения (на рынке нефти — ред.) поспособствуют тому, что в третьем квартале нефтяные запасы начнут снижаться", — также говорится в прогнозе.

Таким образом, в целом в 2020 году EIA ожидает роста запасов нефти в мире на 2,6 миллиона баррелей в сутки после снижения на 0,2 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. В 2021 году ожидается сокращение показателя на 1,9 миллиона баррелей в сутки.