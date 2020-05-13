МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Кувейт снижает отгрузку нефти на танкеры в июне. Национальная нефтяная компания Кувейта Kuwait Petroleum Corporation (KPC) уведомила покупателей о необходимости соответствующим образом скорректировать свои планы по погрузке, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Эта мера KPC стала последней в рамках выполнения страной обязательств соглашения по сокращению добычи, заключенного Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзников, включая Россию, известной как ОПЕК+", — пишет агентство.

По данным агентства, KPC снизила уровень операционного допуска на июнь до минус 5%. Операционный допуск — это пункт в долгосрочных контрактах на нефть, который дает покупателям возможность немного скорректировать объемы погрузки в зависимости от спроса и логистики. Операционный допуск KPC варьируется от плюс 5% до минус 5%.

По словам источников, операционный допуск компании на уровне минус 5% будет применен ко всем грузам, назначенным для погрузки в июне. При этом операционный допуск на уровне плюс 5% больше не будет доступен клиентам.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Министр нефти Кувейта Халед аль-Фадыль сообщил 12 мая, что страна в июне дополнительно к обязательствам по сделке ОПЕК+ сократит нефтедобычу на 80 тысяч баррелей в сутки.