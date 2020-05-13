МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Несмотря на удар, который текущая ситуация на рынке наносит сланцевой промышленности США, страна сохранит мировое лидерство по добыче нефти минимум до конца 2021 года, если сделка ОПЕК+ сохранится в нынешнем виде, а ее главные участники — Россия и Саудовская Аравия — будут придерживаться своих обязательств, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

EIA во вторник вновь понизило прогноз по добыче нефти в Соединенных Штатах, ожидая ее падения в среднем по 2020 году на 0,5 миллиона баррелей в сутки с уровня 2019 года, до 11,7 миллиона. В 2021 году ожидается усиление сокращения производства нефти в США — на 0,8 миллиона баррелей в сутки, до 10,9 миллиона.

При этом минимальная добыча ожидается в марте 2021 года — 10,73 миллиона баррелей в сутки. Вплоть по ноябрь 2021 года показатель будет колебаться в диапазоне 10,7-10,9 миллиона баррелей в сутки и лишь в ноябре-декабре превысит отметку в 11 миллионов.

Тем не менее, учитывая условия сделки ОПЕК+, в этот период добыча нефти у ближайших конкурентов Соединенных Штатов — России и Саудовской Аравии — не должна будет превышать примерно 9,5 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, при сохранении действующих условий соглашения, а также соблюдении его участниками своих обязательств, США останутся крупнейшим производителем нефти в мире.

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОГНОЗА

Безусловно, пересмотр текущего прогноза EIA не исключен, и многое будет зависеть от дальнейших условий на рынке, спроса, цен. Так, добыча нефти в США, как правило, реагирует на изменение стоимости сырья 6-месячным лагом, а поскольку обвал цен до минимумов с конца прошлого века произошел в марте-апреле, то более точное влияние на производство американской нефти еще предстоит увидеть.

При этом американская нефть WTI сейчас торгуется у отметки 25 долларов за баррель, и в целом по 2020 году ожидается на уровне 30 долларов, полагает EIA. Как сообщил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов, "США нужна цена WTI в 35 долларов за баррель, чтобы хоть что-то нормально окупалось в добыче сланцевой нефти".

Впрочем, и сами страны ОПЕК+ не исключали, что условия соглашения могут быть пересмотрены в зависимости от ситуации на рынке, которая, как ожидается, начнет восстанавливаться во втором полугодии 2020 года по мере снятия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и оживлением мировой экономики. А повторных вспышек COVID-19 не ожидается, считает минэнерго США.

Что касается действующих условий сделки ОПЕК+, то альянс договорился 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.