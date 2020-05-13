МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом, стороны подтвердили приверженность достижению стабильности рынка нефти и восстановлению баланса на рынке, сообщает Минэнерго РФ.

Россия и Саудовская Аравия довольны признаками роста спроса на нефть и ослабления обеспокоенности по поводу переполнения нефтехранилищ, говорится в пресс-релизе.

"Россия и Саудовская Аравия довольны появившимися признаками улучшения экономических и рыночных показателей, особенно роста спроса на нефть и ослабления обеспокоенности по поводу ограниченности нефтяных хранилищ, в то время как различные страны по всему миру начинают выходить из режимов жестких ограничений", — сказано в сообщении по итогам беседы.

Россия и Саудовская Аравия уверены в том, что их партнеры по ОПЕК+ будут соблюдать соглашение по ограничению добычи нефти, также говорится в сообщении.

"Стороны уверены в том, что их партнеры по ОПЕК+ также полностью поддерживают эти цели и будут соблюдать положения соглашения ОПЕК+. Страны особо отметили усилия ответственных производителей по всему миру, которые добровольно скорректировали свое производство из чувства общей ответственности за ситуацию на рынке", — сказано в пресс-релизе.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

При этом, как сообщал Новак, около 10 стран вне альянса также заявили о готовности оказать поддержку усилиям ОПЕК+ по балансировке рынка. К их числу относятся США, Канада, Норвегия, Бразилия и ряд других. С учетом этих стран и соглашения ОПЕК+ в общей сложности снижение предложения на рынке в первые месяцы сделки оценивается в 15-20 миллионов баррелей в сутки.