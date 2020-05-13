МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. ОПЕК на фоне пандемии коронавируса снова ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году, теперь ожидает его рекордного падения на 9,07 миллиона баррелей в день, говорится в майском докладе организации.

В апреле ОПЕК прогнозировала падение спроса по итогам года на 6,8 миллиона баррелей в сутки, отмечая, что оно станет крупнейшим в истории.

"Ожидается, что мировой спрос на нефть в 2020 году значительно сократится — на 9,07 миллиона баррелей в сутки, что на 2,23 миллиона баррелей в сутки ниже прогноза прошлого месяца, до среднего уровня в 91,10 миллиона баррелей в сутки", — сообщает ОПЕК.

При этом организация ожидает, что самые низкие уровни глобального спроса на нефть будут зафиксированы во втором квартале 2020 года, в основном за счет стран Северной Америки и Европы.

Сокращение спроса на нефть в 2020 году может быть уменьшено ослаблением карантинных мер, связанных с COVID-19, и быстрым реагированием мировых экономик на комплексы правительственных мер стимулирования, отмечается в докладе.

ДОБЫЧА В США

ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2020 году на 0,93 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой — теперь ожидается падение на 1,13 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2019 года, до 11,1 миллиона баррелей в сутки, говорится докладе организации.

По оценке ОПЕК, среднесуточная добыча нефти в США в 2019 году составила 12,23 миллиона баррелей в сутки. "Добыча нефти в США в 2020 году (прогноз — ред.) была пересмотрена в сторону уменьшения… и в настоящее время прогнозируется в среднем на уровне 11,10 миллиона баррелей в сутки, что говорит о снижении на 1,13 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении", — говорится в докладе.

При этом ожидается, что добыча сланцевой нефти в США в годовом выражении снизится на 0,81 миллиона баррелей в сутки, преимущественно в бассейне Permian, до среднего показателя в 6,88 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз ОПЕК по общей добыче жидких углеводородов в США также понижен — на 1,29 миллиона баррелей в сутки. Теперь ожидается, что показатель снизится на 1,44 миллиона баррелей в сутки, до 16,96 миллиона баррелей в день.

ДОБЫЧА В РФ

ОПЕК сохранила прогноз по падению добычи жидких углеводородов в России на фоне новой сделки ОПЕК+ на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2020 году, до 10,14 миллиона баррелей в день, при этом в преддверии вступления в силу соглашения альянса апрельская добыча только нефти в стране слегка увеличилась — на 54 тысячи баррелей в сутки, до 10,66 миллиона.

В апрельском докладе ОПЕК понизила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ в 2020 году на 1,38 миллиона баррелей в сутки в связи с достигнутыми ОПЕК+ новыми договоренностями по масштабному сокращению добычи нефти, начиная с мая. В 2019 году данный показатель составил 11,44 миллиона баррелей в сутки.

"В 2020 году добыча жидких углеводородов в России, как ожидается, снизится на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 10,14 миллиона баррелей в сутки", — говорится в новом докладе.

По данным ОПЕК, в апреле в преддверии вступления в действие сделки ОПЕК+ добыча жидких углеводородов в России выросла примерно на 60 тысяч баррелей в сутки, до 11,55 миллиона баррелей в сутки, а добыча только нефти, которая и учитывается новым соглашением альянса, увеличилась на 54 тысячи баррелей в сутки, до 10,66 миллиона, что на 53 тысячи баррелей в день выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Что касается добычи газового конденсата и других жидких фракций природного газа, то она составила 887 тысяч баррелей в сутки, что примерно аналогично уровню февраля и марта. В апрельском докладе ОПЕК указывала, что в первом квартале добыча конденсата в РФ составляла примерно 910 тысяч баррелей в сутки.