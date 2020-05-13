МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Доля расходов "Роснефти" на транспортировку нефти сейчас составляет 13,4% от ее стоимости, и есть тенденция на снижение этого показателя, заявил РИА Новости пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Дёмин.

"Доля среднего тарифа ("Роснефти" — ред.) на транспортировку нефти по системе ПАО "Транснефть" в настоящее время составляет 13,4%. При этом по сравнению с первыми числами мая есть устойчивая тенденция к росту стоимости нефти и падению этого процента", — сказал он.

При этом, по словам Дёмина, средний тариф на транспортировку нефти для "Роснефти" по системе магистральных нефтепроводов сейчас составляет 1719,84 рубля за тонну.

Во вторник в ходе рабочей встречи президента РФ Владимира Путина с главой "Роснефти" Игорем Сечиным руководитель нефтяной компании попросил президента обсудить вопрос приведения в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на нефть. По словам Сечина, если в 2008 году стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, то сейчас 1200 – это сопоставимые величины. Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня – 2100 рублей, заявил Сечин. В настоящее время, по его словам, 32% составляют расходы на транспорт от конечной стоимости нефти. Путин пообещал обсудить этот вопрос.