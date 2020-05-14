МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире на фоне коронавируса снизился в апреле в годовом выражении примерно на 25,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"По нашим оценкам, спрос на нефть снизился в апреле примерно на 25,2 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, поскольку более 4 миллиардов человек были подвергнуты той или иной форме ограничений", — говорится в отчете.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в марте выросли на 68,2 миллиона баррелей, превысив свой средний пятилетний уровень на 46,7 миллиона баррелей. "Данные по странам ОЭСР за март показывают, что запасы выросли на 68,2 миллиона баррелей (2,2 миллиона баррелей в сутки) — до 2,961 миллиарда баррелей. Общий показатель запасов (нефти и нефтепродуктов — ред.) был на 46,7 миллиона баррелей выше своего среднего значения за последние пять лет", — сообщает МЭА.