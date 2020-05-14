МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. "Росзарубежнефть" получила контроль над 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" совместно с "Газпром нефтью" разрабатывала блок "Хунин-6" в Венесуэле, следует из данных Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ).

Согласно данным реестра, ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань" 13 мая стало акционером ННК, причём организации перешла принадлежавшая ранее "Роснефти" доля в 80%. Вместе с тем с конца апреля новым полноправным владельцем бывшего охранного предприятия "Роснефти" является "Росзарубежнефть".

Помимо этого, в конце апреля был существенно увеличен уставный капитал ЧОП "РН-Охрана-Рязань" — с 250 тысяч рублей до 322,752 миллиарда рублей. Примечательно, что уставный капитал "Росзарубежнефти" также составляет 322,752 миллиарда рублей.

ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань" было зарегистрировано в 1999 году в Рязани, основным видом работы ЧОП является деятельность частных охранных служб. По данным за 2019 год, персонал компании составляет чуть более 200 человек.

"Национальный нефтяной консорциум" был создан в октябре 2008 года в рамках расширения российско-венесуэльского экономического сотрудничества. ННК и PDVSA в марте 2010 года зарегистрировали совместное предприятие PetroMiranda для разработки блока "Хунин-6". Венесуэльской стороне в СП принадлежит 60% долевого участия, российской — 40%. При этом 80% ННК принадлежало "Роснефти", 20% — "Газпром нефти".

"Роснефть" 28 марта сообщила о прекращении деятельность в Венесуэле. Компания продала все активы в этой стране компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен на 9,6% собственных акций. Данный пакет в тот день, исходя из данных Мосбиржи, стоил порядка 310,773 миллиарда рублей.

В тот же день, 28 марта, правительство в лице Росимущества учредило компанию "Росзарубежнефть" с уставным капиталом 322,752 миллиарда рублей.