ДОХА, 14 мая — ПРАЙМ. Министерство энергетики Саудовской Аравии объявит в ближайшее время об открытии двух новых месторождений нефти, обнаруженных в первом квартале 2020 года, говорится в сообщении саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, полученном телеканалом "Аль-Арабия".

"Министерство энергетики Саудовской Аравии объявит об открытии двух новых нефтяных месторождений после сверки данных об их открытии в соответствии с требованиями законодательства и правил в этом отношении", — отметил телеканал.

Саудовская Аравия является третьей страной по объему добычи нефти в мире и одним из крупнейших экспортеров этого сырья.