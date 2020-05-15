МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" в первом квартале получила убыток по МСФО в 156 миллиардов рублей против чистой прибыли в 131 миллиард рублей в аналогичном периоде 2019 года, что в основном связано с эффектом отрицательных курсовых разниц, сообщила компания.

"В отчетном квартале отрицательная чистая прибыль составила 156 миллиардов рублей (2 миллиарда долларов), что обусловлено, в основном, эффектом отрицательных курсовых разниц (177 миллиардов рублей) в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8% квартал к кварталу)", — говорится в сообщении.

При этом показатель EBITDA "Роснефти" составил 309 миллиардов рублей, сократившись на 43,6% год к году и на 36,7% квартал к кварталу. А выручка компании снизилась на 15% в годовом выражении, до 1,765 триллиона рублей, или на 20,6% квартал к кварталу.

Сумма финансового долга и торговых обязательств "Роснефти" в первом квартале 2020 года сократилась на 9 миллиардов долларов, или на 11%, говорится в сообщении компании.

"В первом квартале 2020 года сумма финансового долга и торговых обязательств сократилась на 9 миллиардов долларов США, или 11%. Объем ликвидных финансовых активов и неиспользованных кредитных линий практически в 1,5 раза превысил краткосрочную часть финансового долга. Значение показателя чистый долг/EBITDA на конец отчетного периода составило 1,5x в долларовом выражении", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, процентные расходы год к году сократились на 25% вследствие снижения процентных ставок и эффективного управления портфелем долговых инструментов.

"Роснефть" и Indian Oil Corporation Limited подписали контракт на поставку в Индию до 2 миллионов тонн нефти до конца текущего года.

"Роснефть" начала поставки нефти в Германию по ранее подписанным годовым контрактам с англо-голландской Shell и итальянской Eni общим объемом до 3,9 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.